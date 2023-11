Autoindustrie: Adé Hirschleder am Lenkrad – das ist der neue Auto-Luxus

Eine weitere Charakteristik des New Luxury ist, dass es aus Asien und zu großen Teilen aus China kommt. In China sitzt die Zukunft des Autos, und nicht in Ingolstadt oder Wolfsburg. China ist Technologieführer bei Lithium-Ionen-Batterien, der wichtigsten Antriebskomponente des neuen Autos. Huawei beherrscht Software und die Internet-Infrastruktur. Bei unserer letzten IT-Konferenz hat Huawei eine Softwarefunktion vorgestellt, die den Autofahrer an der Schrittfolge erkennt, sobald er sich dem Fahrzeug nähert. Baidu, das Google Chinas, hat in den wichtigsten Großstädten gemeinsam mit dem Start-up Apollo autonom fahrende Taxen im Einsatz, nicht als Test, sondern mit Echtkunden. Bis 2025 will man in 65 Mega-Cities in China diese autonomen Taxen, also Taxen ohne Taxifahrer, im Einsatz haben. Bis 2030 soll das System in 100 Großstädten ausgerollt sein. Deutschland liegt nicht nur bei Robotaxen fast Lichtjahre zurück. Natürlich reicht die Software nicht aus, sondern es braucht Hochleistungschips oder Halbleiter.