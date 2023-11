Autoindustrie: Deutschland braucht Chinageschwindigkeit – sonst droht der Untergang

Diskutieren, zögern, abwägen. Wo bitte ist der große Plan? Wie soll unser Industriedeutschland in fünf oder in zehn Jahren aussehen? Hat nicht Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck in seinem Ministerium eine Abteilung, die sich um die Industriepolitik des Landes kümmert? Was machen die den ganzen Tag? Während Deutschland weiter hadert und die IG Metall nach dem Industriestrompreis und der Vier-Tage-Woche ruft, wandern die Jobs vor allem bei den Zulieferern nach und nach in Billiglohnländer ab. Jeden Monat werden neue Fakten geschaffen. Diese Arbeitsplätze, die weg sind, kommen nicht mehr zurück.