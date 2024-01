Autoindustrie Diese Karte ist die beste Nachricht für deutsche Autozulieferer

Die Landkarte zeigt Europa, darauf auf paar Kreise und einige Zahlen, die größte davon die 2030. Die bislang unveröffentlichte Analyse der Unternehmensberatung PwC Strategy& sieht auf den ersten Blick unspektakulär aus. Und doch kann sie den Blick auf die deutschen Autohersteller und Zulieferer komplett verändern. Die Botschaft der exklusiven Zahlen: Die Autoindustrie ist nirgendwo in Europa so gut für die Umstellung auf E-Autos gerüstet wie in Deutschland. Ausgerechnet das Land, das wie kein anderes in Europa das Verbrenner-Auto groß gemacht hat und davon noch immer enorm abhängig ist, könnte auch beim Elektroauto abräumen.