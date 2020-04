Autoindustrie Es wird kein „V“

Lange war in den Chefetagen eine Hoffnung weit verbreitet: Dass es in Europa und USA so ähnlich läuft wie in China. Dass es nach rund einem Monat Shutdown wieder steil bergauf geht; eine Kurve wie ein enges V also. Diese Hoffnung jedoch stirbt gerade. Denn immer klarer wird, dass die USA viel schwerer getroffen ist, als bislang angenommen. In Europa wird es aufgrund unterschiedlicher Verläufe der Pandemie in den einzelnen Ländern wohl noch Monate dauern, bis die länderübergreifenden Lieferketten wieder funktionieren. Deutschen VW-Werken etwa würde es wenig nützen, wenn sie wieder funktional wären, wenn aber Zulieferungen aus süd- oder osteuropäischen VW- oder Zuliefererwerken nicht einträfen.