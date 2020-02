Autoindustrie Coronavirus führt zu massiven Produktionsausfällen – nicht nur in Asien

Die Japaner setzen zunächst am Wochenende die Fertigung im Werk Kyushu in der Präfektur Fukuoka aus, da es an dringend benötigten Fahrzeugteilen mangelt. Am kommenden Montag will Nissan im gleichen Werk zudem eine Linie für Exportfahrzeuge stilllegen, bis neue Teile geliefert werden. Nach IHS-Informationen haben die beiden betroffenen Fertigungslinien eine tägliche Kapazität von rund 2300 Fahrzeugen.