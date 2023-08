Autoindustrie Ford erhält grünes Licht für teilautonomes Fahren in Deutschland

Aktuell ist die benötigte Technologie auch bei Mercedes noch so teuer, dass sie nur in Luxusfahrzeugen wie der S-Klasse und dem EQS als zusätzliche Ausstattung verfügbar ist. Allerdings dürfte es Experten zufolge wegen des sinkenden Preises für die erforderlichen Sensoren wie Radar, Lidar und Ultraschall sowie die Bordelektronik wohl nur noch wenige Jahre dauern, bis solche Funktionen auch in Mittelklassefahrzeugen verfügbar sind.



Lesen Sie auch: Das autonome Fahren kommt – doch viele Deutsche wollen nichts davon wissen