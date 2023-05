Autoindustrie Ford will Kosten in China senken – kommt der Stellenabbau?

Ford will seine Kosten in China senken, um mit der zunehmenden Konkurrenz auf dem weltgrößten Automarkt mitzuhalten. „Unsere Kosten sind nicht wettbewerbsfähig und wir arbeiten intern und mit unseren Partnern daran, diese in allen Bereichen zu senken“, teilte ein Vertreter von Ford China der Nachrichtenagentur Reuters mit.