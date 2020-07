Autoindustrie Killt Klimaschutz die Tuningbranche?

Bottrop ist nicht gerade für Protz und Prunk bekannt. Die einst vom Bergbau geprägte Ruhrgebietsstadt kämpft noch immer mit den Folgen des Strukturwandels. Dabei begann dort, wo heute ein Rewe-Markt steht, die Erfolgsgeschichte eines Unternehmens, das mit Luxusprodukten weltberühmt wurde. Der Hauptsitz des Tuning-Marktführers Brabus findet sich heute in der gleichnamigen Allee direkt gegenüber der Gründungsstätte. Die Verkaufshalle glänzt in der Sonne, vereinzelt begutachten Leute in teuren Outfits die Luxuswagen. Ob G-Klasse, Mercedes-Oldtimer oder Maybach-Limousine: Die wenigsten Interessenten werden sich einen der hier ausgestellten Wagen kaufen. Denn sie legen Wert auf die persönliche Note: „Jedes unserer Fahrzeuge ist individuell. Leute kommen mit der Handtasche der Frau in ihrer Lieblingsfarbe und sagen, so soll das Leder aussehen“, berichtet Sven Gramm, Unternehmenssprecher von Brabus, während er zur Garage geht, wo jährlich rund 6500 Autos umgebaut werden.