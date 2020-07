Autoindustrie Killt Klimaschutz die Tuningbranche?

„Die ganze Welt will SUV fahren“



Constantin Buschmann hat blonde Haare, eine sportliche Figur und trägt eine nobel aussehende Uhr. 2006 bekam er seinen ersten Arbeitsvertrag in der Firma des Vaters und übernahm 2018 die Leitung von Brabus. Obwohl sein Büro hell und durchaus stilvoll eingerichtet ist, lassen die auf dem Boden stehenden Urkunden der Universitäten Witten und Stanford den Raum unfertig wirken.



Buschmann sieht keinen Widerspruch zwischen Fahrspaß und Umweltverträglichkeit. Hersteller von Luxusprodukten stünden ständig vor der Herausforderung, dass ihre Produkte zwar niemand brauche, aber die meisten Leute sie gerne haben würden. Doch was derzeit politisch gewollt sei, stehe teilweise im Gegensatz zu den Wünschen seiner Kunden: „Chinesen, Amerikaner, Russen: Die ganze Welt will SUV fahren. Auch in Deutschland ergibt diese Fahrzeugform für viele Sinn – nicht aus Prestige, sondern um die Familien inklusive des Kinderwagens zu transportieren.“

Er findet, dass die Politik den Konsumenten die Wahl nimmt: „Wir lehnen es ab, dass politisch vorgeschrieben wird, wer welches Auto fährt. Man sagt den Leuten ja auch nicht, wie groß die Wohnung sein soll, in der sie leben. Es ist eine freie Marktwirtschaft und das sollte auch so bleiben.“