Autoindustrie So geht es den deutschen Autobauern in China wirklich

Ein Blick auf die Verkaufsstatistik der vergangenen Jahre macht deutlich, wie wichtig es ist, über die Entwicklungen in China im Bild zu sein: 23,2 Millionen Autos wurden 2022 in China verkauft und damit fast neun Mal so viele Autos wie in Deutschland. In ganz Europa wurden nur halb so viele Autos abgesetzt wie in China. Auch die USA reichten 2022 mit 13,8 Millionen Neuwagenverkäufen nicht ansatzweise an China heran. Und während in Europa und den USA die Verkäufe krisenbedingt hinter dem Absatz von 2021 zurückfielen, wurden in China – trotz strikter und umfassender Corona-Lockdowns – im vergangenen Jahr über zwei Millionen Autos mehr verkauft als im Vorjahr.