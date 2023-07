Autoindustrie: Tesla stellt Auslieferungsrekord auf – und übertrifft Erwartungen

Der US-Elektrofahrzeugbauer Tesla hat im zweiten Quartal mehr Autos produziert und ausgeliefert als von Experten erwartet. Die Produktion habe bei knapp 480.000 Fahrzeugen gelegen, teilte der weltgrößte E-Autobauer am Sonntag in Austin mit. An die Kunden ausgeliefert wurden gut 466.000 Stück.