Autoindustrie VW-Markenchef Schäfer: Planen keinen neuen Golf mit Verbrennermotor

Volkswagen will seine Golf-Reihe mit dem aktuellen Modell als Verbrenner auslaufen lassen. „Wenn sich die Welt bis 2026 oder 2027 ganz anders entwickelt als erwartet, dann können wir auch noch mal ein komplett neues Fahrzeug auflegen. Das glaube ich aber nicht. Bisher ist das nicht vorgesehen“, sagte Markenchef Thomas Schäfer in einem am Sonntag vorab veröffentlichten Interview der „Automobilwoche“.