Autoindustrie Warum Japans Autobauer an allen Antriebsarten festhalten

Was der Enkel des Toyota-Gründers Kiichiro Toyoda nicht öffentlich sagt: Am Verbrenner hängt geschätzt jeder fünfte Arbeitsplatz in Japans produzierendem Gewerbe. Dafür fühlt Toyoda als Chef von Japans umsatzstärkstem Unternehmen eine große Verantwortung. Wie in Deutschland träfe eine schnelle Transformation ins Elektrozeitalter viele Zulieferer in der Existenz. „Das Batterieauto würde halb Nagoya, die Großstadt nahe dem Toyota-Firmensitz, arbeitslos machen“, kommentiert der Japan-Experte Jesper Koll. Nur: Wenn der Rest der Autobranche, die Politik in vielen Ländern und am Ende auch die Kunden anderer Ansicht sind, kann Toyota nicht dauerhaft den Besserwisser spielen.