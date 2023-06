Autokonzern Audi-Chef strebt höhere Renditen auch ohne Stellenabbau an

Audi macht bei der Entwicklung von Neuwagen Tempo und will so den Rückstand bei Elektroautos insbesondere in China wettmachen. „Wir sind dabei, unseren gesamten Entwicklungsprozess einem Review zu unterziehen“, sagte Duesmann. „Speziell was die Themen Bordnetz und Software betrifft.“ In diesen Bereichen könne man nicht mehr in den alten Zyklen arbeiten, man brauche neue und bedeutend kürzere. „Und wir schauen uns auch intensiver an, wie dies in China läuft, wo dort Entwicklungen anders gemacht werden. Ich gehe davon aus, dass wir uns über die Zeit den 30 Monaten Entwicklungszeit nähern.“