Autokonzern Das ist VWs neue Halbleiter-Strategie

In der Vergangenheit war es sogenannten Tier-1-Lieferanten wie Bosch, Continental oder ZF Friedrichshafen weitgehend überlassen, welche Bauteile sie verwenden. Den Einkauf von Chips mit zentraler Bedeutung nimmt VW selbst in die Hand: Bei strategisch wichtigen Halbleitern sowie den vom Konzern geplanten Eigenentwicklungen wolle man Halbleiter künftig direkt bei den Herstellern einkaufen, sagte Dirk Große-Loheide, Beschaffungsvorstand der Marke Volkswagen Pkw und Mitglied der erweiterten Konzernleitung. Vereinbarungen dazu gebe es mit mehreren Halbleiterhersteller, darunter der taiwanesische Chipriese TSMC.



Durch eine stärkere Bevorratung will Volkswagen außerdem kurzfristige Engpässe in der Produktion von Halbleitern auffangen. Die Vielzahl an Chip-Varianten, die in einem Auto stecken, soll verringert werden, um die zur Steuerung nötige Software zu verschlanken. Dadurch sinken theoretisch die Kosten. Triebfeder sei dies aber nicht, machte VW klar.