Autokonzern Durchsuchung bei VW wegen möglicherweise zu hohen Gehältern

Am Dienstag habe es in diesem Zusammenhang mehrere Durchsuchungen gegeben, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig: „Hintergrund sind Gehaltszahlungen an Betriebsratsmitglieder unter Verstoß gegen das Begünstigungsverbot des Betriebsverfassungsgesetzes.” Zuvor hatte die „Wolfsburger Allgemeine” darüber berichtet.