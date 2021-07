Autokonzerne und Elektromobilität Daimler macht endlich ernst mit der E-Strategie

Doch wahr ist auch: Dem Konzern, der seine Trucksparte bis zum Jahresende abspalten will, bleibt gar nicht anderes übrig. Schließlich ist Mercedes ohne die Trucks und auf dem Luxustrip gar nicht mehr in der Lage, in alles gleichzeitig zu investieren. So ist es logisch, dass man künftig Investments in die E-Mobilität umlenkt und Mercedes so gut wie gar nicht mehr in Verbrennerautos investieren will.