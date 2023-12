Autokosten, Führerschein, Nachtzüge Das ändert sich für Autofahrer im kommenden Jahr

Zum einen tritt am 1. Januar die nächste Stufe der CO2-Steuer in Kraft, wodurch sich die Spritpreise an den Tankstellen erhöhen – von etwa drei Cent pro Liter geht der Außenhandelsverband für Mineralöl und Energie aus. Zum anderen erhöhen sich aufgrund von Inflation, hohen Ersatzteilpreisen und steigenden Werkstattkosten die Kfz-Versicherungsprämien; das Vergleichsportal Verivox prognostiziert einen durchschnittlichen Anstieg von zwölf Prozent.