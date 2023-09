Autoleasing Zinsen streichen, Rabatte für Neuwagen erhöhen!

Es leuchtet ein, dass dies für den Autobauer nicht unbedingt ein Verkaufsargument ist. Zumal in der jetzigen wirtschaftlichen Lage der Neuwagenmarkt mau aussieht. Eine um 130 Euro höhere Leasingzahlung als zu Beginn des Jahres – damals waren die Zinsen noch niedrig – treiben den Vertriebsmanager der Autobauer Schweißperlen auf die Stirn. Also kommt die Verkaufsförderung ins Spiel. Der Autobauer fängt also an, nicht nur Rabatte auf den Kauf eines Neuwagens einzuräumen, sondern subventioniert zusätzlich die Zinsen. Also doppelte Rabatte oder Verkaufsunterstützung. Macht das wirklich Sinn?



Lesen Sie auch: Ende der E-Auto-Prämie: Antragsflut für Dienstwagen im August



Über die 36 Monate wären in unserem Beispiel durch die Zinserhöhungen 4.680 Euro zusätzliche Zinszahlungen notwendig. Das macht 12 Prozent des Preises unseres 40.000 Euro Neuwagens aus. In dem heute schwachen Automarkt lassen sich die 4.680 Euro nicht einfach auf die Leasingraten „draufsatteln“. Und 4.680 Euro pro 40.000 Euro weniger macht auch dem Finanzchef keine Freude. Da alle Autobauer über eigene Banken verfügen, haben natürlich die Autobanker ein hohes Interesse, vom Vertrieb des Autobauers die 4.680 Euro als Verkaufsunterstützung zu erhalten. Die Banker sind fein raus. Das Kuriose: Die Finanzvorstände der Autobauer sind in der Regel auch für die eigne Bank verantwortlich. Also eine etwas schizophrene Rolle in der heutigen Situation. Dabei wäre eine Lösung nicht kompliziert.