Automarkt Bei vielen chinesischen Autobauern herrscht die pure Verzweiflung

Das schlägt auf die Hersteller durch, die eigentlich auf ihrem Heimatmarkt hohe Margen erzielen müssten, um die Expansion in neue Märkte wie Europa vorantreiben zu können. Immer häufiger wird Kurzarbeit verordnet oder gar Stellenabbau verkündet.

Selbst Branchenstar BYD blieb davon 2023 trotz Rekordverkäufen nicht verschont. Bereits im März fuhr der Konzern in seinen Werken im zentralchinesischen Xi'an und in Shenzhen Schichten zurück. Begründet wurde dies mit einer überraschend geringen Nachfrage. Der seit Jahren defizitäre chinesische Elektroautobauer Nio kündigte Anfang November an, zehn Prozent seiner Stellen innerhalb eines Monats zu streichen. Wegen des wachsenden Wettbewerbs sei es notwendig, die Effizienz zu steigern. „Dies ist eine harte, aber notwendige Entscheidung“, erklärte das Unternehmen in einem Schreiben an die Beschäftigten.



Längst ist der Preiskampf in China auch bei den Zulieferern angekommen. „Einige Kunden haben zuletzt immer größeren Druck auf uns ausgeübt“, berichtet der Manager eines Zulieferers für mehrere große Autobauer in der südchinesischen Provinz Guangdong: „Teilweise klingen die Preisvorstellungen schon nach purer Verzweiflung.“