Automarkt Gute Nachrichten für Käufer: Hohe Rabatte auf Neuwagen

Autokäufer in Deutschland bekommen inzwischen wieder hohe Rabatte auf Neuwagen. Das gilt für Elektroautos und deutlich mehr noch für Verbrenner, wie eine aktuelle Auswertung des Car-Instituts Duisburg zeigt. Der Trend dürfte sich in den kommenden Monaten verstärken. In Deutschland sind E-Autos bis zu 25 Prozent teurer als vergleichbare Verbrennerfahrzeuge, schrieben die Experten. Bei den 30 zulassungsstärksten E-Autos gewährten die Hersteller im Januar im Durchschnitt 13,6 Prozent Rabatt – bei den 30 zulassungsstärksten Verbrennern sogar 17,1 Prozent. „Dies war sicherlich nur der Anfang, um den Markt für Privatkunden attraktiver zu gestalten“.