Automarkt Pkw-Nachfrage sinkt im Oktober

Der Automarkt in Deutschland ist einem Brancheninsider zufolge auch im Oktober wegen der Einführung strengerer Abgasmessregeln geschrumpft. Nach dem Einbruch um mehr als 30 Prozent im September seien die Zulassungen im vergangenen Monat aber nur noch um sieben Prozent auf 252.000 Fahrzeugen gefallen, sagte eine Person mit Kenntnis der Zahlen am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters. Die Umstellungen auf den neuen Abgasmesszyklus hatte mehreren Herstellern zu schaffen gemacht, allen voran Volkswagen, bei dem kurzzeitig die Produktion ruhte. Seit Jahresbeginn stiegen die Pkw-Neuzulassungen laut dem Brancheninsider leicht um 1,4 Prozent auf 2,9 Millionen Einheiten. Die offiziellen Zahlen will das Kraftfahrt-Bundesamt im Laufe des Tages veröffentlichen.