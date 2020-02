Automesse Die spannendsten Neuheiten des Genfer Salons

Zudem sind in Genf Nachwehen der Ende 2019 außerhalb des Messekalenders platzierten Golf-Premiere zu spüren. So feiern vor Ort die Sportversionen GTD und GTI Premiere. Sowohl der Diesel als auch der Benziner dürften an Leistung gewinnen, aber sparsamer und sauberer werden. Dazu kommen die elektronischen Neuerungen des Standardmodells in Form eines modernen Infotainment-Systems und teilautonomer Fahrfunktionen.

Bild: Volkswagen