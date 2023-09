Guter Durchschnitt ist die Leistung an der Schnellladesäule. Den Stopp fürs Zwischenladen von 10 bis 80 Prozent mit maximal 150 kW gibt Smart mit unter 30 Minuten an. Interessant für Laternen-Parker: Ein fixer 22 kW-Wechselstromlader ist serienmäßig an Bord, was beim Wettbewerb nicht selbstverständlich ist.

Bild: Smart