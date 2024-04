Automesse in Peking Chinas Autobauer spielen in einer anderen Liga

Doch auch wenn sich die deutschen Topmanager in Peking selbstbewusst geben – die Messeauftritte der chinesischen Konkurrenten sind eine andere Liga. Die Hallen W1/W2 sind heiß, stickig und überfüllter denn je. Gleich nebenan in E1/E2 ist es nicht besser. Zahllose Messestände mit mächtigen Großbildschirmen, zu schmalen Gängen und zu vielen Neuheiten – die Messe in Peking ist deutlich kompakter als das gigantische Gegenstück in Shanghai, das nächstes Jahr wieder die Auto China ausrichtet.