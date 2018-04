Als Teil der Made-in-China-2025-Strategie fördert das Land gezielt heimische Champions aus der Branche. Diese bekommen zudem nur staatlichen Zuschüsse, wenn sie Batterien aus chinesischer Produktion kaufen. Das machen aber auch die Deutschen: Sie beziehen in China Batteriezellen von CATL und bauen diese in China in ihre Autos ein. VW macht das mit dem Sol (aus dem neuen Joint-Venture mit JAC) so, BMW ab 2020 mit dem iX3, Mercedes im selben Jahr mit dem EQ C.