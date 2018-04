Man begrüße den Vorstoß der Regierung, heißt es bei BMW. „Die Details müssen aber noch in Gesprächen geklärt werden“, so Unternehmens-Chef Harald Krüger. Das geplante Joint Venture mit Great Wall will er ungeachtet der neuen Möglichkeiten weiter vorantreiben. Da Great Wall zusammen mit Mini ein Elektroauto bauen soll, wäre dabei sogar schon dieses Jahr eine Ausnahme von der Joint-Venture-Regel möglich. Davon will Krüger aber nichts wissen: „Wir wollen auf alle Fälle eine Partnerschaft“, sagt er. Aber: Wie in dem Unternehmen die Anteile festgesetzt werden, sei „völlig offen“.