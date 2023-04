Die Elektrifizierungs-Strategie für den chinesischen Markt werde „mit Hochdruck vorangetrieben“, teilte Volkswagen zum Messeauftakt mit. VW werde seine Entscheidungs- und Entwicklungsprozesse in China beschleunigen, betonte Konzernchef Oliver Blume. Der Konzern will Elektroautos in China auch mit einem neuen Entwicklungszentrum schneller auf den Markt bringen. Das Zentrum für Entwicklung, Innovation und Einkauf in Hefei werde rund eine Milliarde Euro kosten, teilte der Konzern am Dienstag mit. Ziel sei, die Entwicklungszeit in China um etwa 30 Prozent zu senken und den Geschmack der Kunden besser zu treffen. Dafür sollen lokale Zulieferer früh in die Entwicklung einbezogen werden. Unter der Leitung von China-Technikchef Marcus Hafkemeyer soll die Einrichtung mit mehr als 2000 Beschäftigten Anfang 2024 an den Start gehen. Es werde auch als wichtiger Schritt der Strategie, in China für China zu fertigen, zu mehr Effizienz und Profitabilität des Autobauers beitragen, erklärte VW-China-Chef Ralf Brandstätter.