Automobil-Ausstellung Warum die IAA zur „China-Show“ wird

Auf der IAA 2023, die am Dienstag in München startet, werden unter anderem die chinesischen Autobauer BYD, SAIC, Hongqi, Leapmotor und Xiaopeng Motors ausstellen. Besonders der Auftritt von BYD wird dabei mit Spannung erwartet: Das Unternehmen aus Shenzhen, inzwischen Marktführer in seinem Heimatmarkt, will in dieser Woche direkt sechs Elektrofahrzeuge vorstellen, mit denen es auf den europäischen Markt drängt. Darunter auch seine Großraumlimousine Denza D9 – erstmals ein Fahrzeug aus dem Premiumsegment.