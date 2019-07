Automobil-Ikone Lee Iacocca Der Vater des Ford Mustang ist tot

In seiner aktiven Zeit war Iacocca so populär wie sonst wenige Automogule in Amerika. Berühmt wurde er in den Achtzigern etwa mit seinen Werbespots mit eingängigen Slogans. „Wenn Sie ein besseres Auto finden können, kaufen Sie es!“, lautete einer seiner TV-Sprüche. Iacocca hatte sogar einen Gastauftritt in der Kult-TV-Serie „Miami Vice“. Zudem schrieb er zwei Bestseller und wurde sogar als möglicher Präsidentschaftskandidat gehandelt. Vom Topjob im Weißen Haus wollte er aber nichts wissen.