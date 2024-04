Automobilbranche Die Zulieferer schlagen Alarm

Der Sektor sieht sich als Innovationstreiber, der in die Transformation des Mobilitätssektors investiert hat. Jetzt aber müsse die Branche feststellen, sagt Vietmeyer, „dass die Hersteller von Elektrofahrzeugen die angekündigten Mengen nicht in dem erwarteten Umfang verbindlich abnehmen“. Während die Automobilindustrie im vergangenen Jahr gute Zahlen vorlegen konnte, seien diese Gewinne nicht in gleichem Maße bei den Zulieferern angekommen.