Automobilindustrie Weshalb die Luxusstrategie von Mercedes so riskant ist

Mercedes driftet ab in die Welt der Reichen und Schönen, in die Welt der herausragenden Gewinne als Liebling der Börse. Nicht ganz vergleichbar, aber ähnlich sollte die Deutsche Bank unter ihrem früheren Chef Josef Ackermann eine Ertragsperle werden. 25 Prozent Eigenkapitalverzinsung hatte damals Josef Ackermann als Ziel vorgegeben. „Economics of Desire“ war für Ackermann das Investment-Banking. Der Schweizer manövrierte die Deutsche Bank in eine lebensbedrohliche Lage.