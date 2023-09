Automobilzulieferer „Die Stimmung im Mittelstand ist so schlimm, wie ich sie noch nie erlebt habe“

Ihre Gießerei nennen Menschen hier am Standort Kitzingen in Nordbayern „das Gusswerk“. Sie haben die Gießerei vor 14 Jahren per Management Buyout aus der Insolvenz gekauft. Warum?

Das Werk ist über 100 Jahre alt, gehörte Sachs, Mannesmann, ZF; war dann in amerikanischer Hand. Wir haben hier das Know-how, die Menschen, die Maschinen. Daran habe ich fest geglaubt; und an die Qualität unserer Produkte. Auch ein Konzern wie Volkswagen muss auf dem ganzen Globus suchen, um das zu finden – und landet dann manchmal wieder bei uns.