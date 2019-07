Automobilzulieferer Elektroautos bedrohen allein in Bayern 55.000 Jobs

von Angelika Melcher 11. Juli 2019

Die Automobilindustrie muss den Anforderungen von Elektroautos gerecht werden. Bild: dpa Bild:

Elektroautos gelten als die Zukunft der Mobilität. Viele Automobilzulieferer bringen sie jedoch in ernsthafte Schwierigkeiten: Allein in Bayern sind einer neuen Studie zufolge 55.000 Jobs in Gefahr.