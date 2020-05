Automotive-Krise Zulieferer Flabeg meldet Insolvenz an

Bei Flabeg erwartet ihn nun ein Unternehmen mit langer Tradition. Die Firmengeschichte reicht bis ins Jahr 1882 zurück, als die Fürther Glashütte gegründet wurde. Heute bezeichnet sich das Unternehmen als Markt- und Technologieführer für Spiegel in der Automobilindustrie und produziert unter anderem in Deutschland, Frankreich, China und Brasilien. Bislang gehört Flabeg zum Reich des Private-Equity-Unternehmens Sun Capital. Der europäische Arm der Beteiligungsgesellschaft hatte Flabeg 2015 akquiriert. Nach Pleiten der früheren Sun-Capital-Portfoliofirmen Neckermann und Strauss Innovation ist mit Flabeg nun erneut ein Unternehmen in der Krise. Bereits seit geraumer Zeit laufen die Vorbereitungen für das Insolvenzverfahren. Dem Vernehmen nach soll das Unternehmen dabei von dem Sanierungsspezialisten Alfred Hagebusch, Partner bei Wellensiek, beraten worden sein. Frühere Pläne für ein Eigenverwaltungsverfahren wurden verworfen, heißt es in der Branche.