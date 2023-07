Autonome Autos Volkswagen versucht es noch einmal mit Robotaxis

Der Hintergrund: Im Sommer 2020 kündigten Volkswagen und Ford an, gemeinsam mindestens 4,6 Milliarden Dollar in Argo AI zu investieren und jeweils 40 Prozent des Unternehmens zu übernehmen. Hinter dem 2016 aus der Taufe gehobenen Startup steckte ein prominentes Gründerteam. Bryan Salesky und Peter Rander hatten zuvor das autonome Fahren bei Google beziehungsweise Uber vorangetrieben. Eingestielt hatten die Allianz der damalige Volkswagen-Chef Herbert Diess und Ford-CEO Jim Farley. Argo AI investierte sogar in eine Teststrecke in der Nähe des Münchner Flughafens. Ab 2025, so der Plan, sollten ID.Buzz-Robotaxis mit Argo-AI-Technologie durch Hamburg und München rollen.