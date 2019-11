Autonomes Fahren Audi bekommt im VW-Konzern Schlüsselfunktion bei selbstfahrenden Autos

Zunächst sah es so aus, als würde Audi dabei die Zuständigkeit für die Entwicklung selbstfahrender Autos verlieren. Denn AID wurde zusammen mit einem Investment von einer Milliarde US-Dollar in das amerikanische Start-up Argo AI eingebracht. Der VW-Kooperationspartner Ford investierte zu gleichen Teilen in Argo AI.



Nun könnte es auf eine Aufgabenteilung hinauslaufen: Der Konzernbereich VW Nutzfahrzeuge, Ford und Argo AI sollen vollständig autonom fahrende Fahrzeuge entwickeln (Stufe 4 und 5 des autonomen Fahrens). Audi dagegen könnte sich vor allem auf das nur teilweise autonome Fahren, das sogenannte automatisierte Fahren, konzentrieren (bis Stufe 3 des autonomen Fahrens).