Autonomes Fahren Autonome Autos kommen nie? Das sagt nur, wer keine bauen kann!

Über sieben Jahre ist es her, dass Musk erstmals die Revolution des Fahrens versprach. Ende 2017, so sagte er 2016, werde ein Tesla „eine vollständig autonome Fahrt durchführen, von Los Angeles zum Times Square (in New York) ohne eine einzige Berührung, einschließlich des Aufladens“. Doch auf die autonome Fahrt eines Tesla quer durch Amerika wartet die Autowelt noch immer. Weder käme ein Auto von Elon Musk heute sicher und unfallfrei an, noch könnte es an den Tesla-Stationen automatisch laden.