Autonomes Fahren: Cruise muss seine Robotaxi-Flotte halbieren

Nur eine Woche später ist es mit dem Jubel schon wieder vorbei. Ein Robotaxi von Cruise ist – ausgerechnet – mit einem Feuerwehrfahrzeug zusammengestoßen. Das Robotaxi war am Donnerstag auf eine Kreuzung gefahren, nachdem die Ampel grün angezeigt hatte. Und ignorierte dabei einen Feuerwehrtruck, der mit Blaulicht und Sirene herandonnerte. Bei der Kollision wurde der Passagier in dem Robotaxi von Cruise verletzt. Die kalifornische Straßenverkehrsbehörde DMV handelte prompt. Sie forderte Cruise noch am Freitag auf, die Zahl seiner Robotaxis in San Francisco zu halbieren. Statt 400 Robotaxis darf Cruise nun nur noch 200 in San Francisco betreiben. Das Gros davon – wie schon in der Vergangenheit – für nächtliche Fahrten.