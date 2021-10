Autonomes Fahren Der Sixt-Plan: Robo-Autos sollen bald in 25 europäischen Städten rollen

„Wir werden in der zweiten Jahreshälfte des kommenden Jahres in München mit 20 bis 25 vollautonomen Autos starten“, sagte Sixt. Zu Beginn werde in den Autos noch ein Sicherheitsfahrer sitzen, der im Notfall eingreifen kann, so Sixt. Sobald es rechtlich möglich sei, würden diese Fahrer nicht mehr mitfahren und die Autos würden ohne Fahrer betrieben. „Wir möchten dieses Angebot in 20 bis 25 europäischen Metropolen ausrollen.“ Die technischen Hürden seien dabei niedriger als die regulatorischen. Der Aufbau des Angebots werde „eher fünf als zehn Jahre dauern“, sagte Sixt.