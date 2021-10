Autonomes Fahren Jetzt kommen die Robo-Taxis von Sixt

„Wir werden in der zweiten Jahreshälfte des kommenden Jahres in München mit 20 bis 25 vollautonomen Autos starten“, sagte Sixt. Zu Beginn werde in den Autos noch ein Sicherheitsfahrer sitzen, der im Notfall eingreifen kann, so Sixt. Sobald es rechtlich möglich sei, würden diese Fahrer nicht mehr mitfahren und die Autos würden ohne Fahrer betrieben. „Wir möchten dieses Angebot in 20 bis 25 europäischen Metropolen ausrollen.“ Die technischen Hürden seien dabei niedriger als die regulatorischen. Der Aufbau des Angebots werde „eher fünf als zehn Jahre dauern“, sagte Sixt.

Sixt bringt die Autos zusammen mit dem zu Intel gehörenden Zulieferer Mobileye an den Start. Es ist die erste bekannte Kooperation eines Technologieanbieters und eines Mobilitätsdienstleisters zum Aufbau einer Robotaxi-Flotte. „Mit starken Partnern wie Sixt kann Mobileye das Versprechen von selbstfahrenden Fahrzeugen in Städten auf der ganzen Welt Realität werden lassen“, sagte Mobileye-Chef Amnon Shashua bei der Automesse IAA Anfang September.