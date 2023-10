Autonomes Fahren Kommen die selbstfahrenden Shuttles nach Deutschland?

Neben dem Projekt des HVV gibt es ein weiteres in Hamburg, das die dortige Hochbahn betreibt, sowie eines in München (Projektname Minga) und eines in Berlin. Der Zeitplan der Projekte ist teils erstaunlich ambitioniert, die Umsetzung scheint erstaunlich nahe. Zumindest wenn alles klappt.

Kasch glaubt fest daran. Nach einem Artikel über die Projekte in den USA und die Vorbehalte der Deutschen gegenüber dem autonomen Fahren hatte er sich bei der Redaktion gemeldet, um seine Geschichte zu erzählen. Dass auch in Deutschland das autonome Fahren kommen wird. Und dass dabei alles getan wird, um die Sorgen zu zerstreuen, die das Thema anderswo zum Streitthema machen.

Beginnen soll die Revolution im Westen des Hamburger Bezirks Harburg, einem unauffälligen Reihenhaus-Vorort ganz im Süden der Stadt. Hier betreibt der HVV bereits seit zwei Jahren einen neuartigen Shuttledienst. In dem Gebiet, das nur über ein dünnes Busnetz an den Stadtverkehr angeschlossen ist, versorgen Großraumtaxis die Menschen auf der letzten Meile. Über die zugehörige App des On-Demand-Services können die Shuttles gegen einen minimalen Aufpreis gebucht werden, warten dann an der nächstgelegenen Bahnstation und bringen die Menschen bis fast vor die Haustür (oder andersherum). „„Der Service wird sehr gut angenommen, viele Fahrgäste haben die Shuttles in ihre täglichen Routinen eingebaut“, sagt Christian Thoss, der beim HVV für die Digitalisierung zuständig ist.