Autonomes Fahren Kraftfahrt-Bundesamt zwingt Tesla zu Änderungen am „Autopilot“ 

In einer seit Jahresbeginn laufenden Tesla-Untersuchung des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) kann der Elektroautohersteller einen Teilerfolg verbuchen. Das KBA habe im Rahmen der Marktüberwachung Untersuchungen an Tesla-Fahrzeugen durchgeführt, so ein KBA-Sprecher, und „Auffälligkeiten“ festgestellt. Sie seien nun „seitens des Herstellers zum Teil bereits behoben“ worden. Bei den verbliebenen Problemen seien „weitere Abhilfemaßnahmen noch in der Erprobung und Absicherung“. Bei der Untersuchung steht das Fahrerassistenzsystem („Tesla Autopilot“) im Mittelpunkt.