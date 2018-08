Autonomes Fahren Toyota arbeitet mit Uber an selbstfahrenden Autos

Auch andere Autobauer treiben die Entwicklung selbstfahrender Autos voran. So kündigte Ford unlängst an, seiner eigens dafür gegründeten Sparte bis 2023 rund vier Milliarden Dollar zukommen zu lassen. Der japanische Technologiekonzern Softbank will mehr als zwei Milliarden Dollar in eine ähnliche Abteilung bei General Motors investieren. Softbank ist auch an Uber beteiligt.