Autonomes Fahren Wie ein Tesla-Fahrer den Mercedes Drive Pilot erlebt

In Deutschland wird das System schon seit über einem Jahr angeboten. „Wir haben dabei keinen Zwischenfall gehabt“, sagt Mercedes-Manager Schäfer. In Deutschland ist der Drive Pilot für EQS und S-Klasse als Sonderausstattung für 6000 Euro erhältlich. In Kalifornien und Nevada testet man ein anderes Geschäftsmodell. Dort muss der Kunde dem Händler mitteilen, dass man das Level 3 System nutzen möchte und bekommt dann einen dafür ausgestatteten Wagen geliefert. Die Hardware kostet nicht extra, dafür fällt eine Jahresgebühr von 2500 Dollar an. Was auch damit zusammenhängt, dass der Drive Pilot bislang nur für Kalifornien und Nevada zugelassen ist. US-Käufer sollen so die Möglichkeit haben, das Abo zu kündigen, beispielsweise wenn sie in einen anderen Bundesstaat ziehen.