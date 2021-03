Autonomes Fahren und Software-Updates Satelliten-Internet für Autos: Nach VW zeigt auch Daimler Interesse

„Die Satelliten-Kommunikation könnte eine ergänzende Technologie für Regionen darstellen, in denen die Mobilfunknetze keine ausreichende Abdeckung bieten“, so die Sprecherin. Es seien aber noch viele Rahmenbedingungen zu klären, darunter die Integration der Technologie in die Fahrzeuge. BMW wollte sich zu möglichen Entwicklungsarbeiten am Satelliten-Internet nicht äußern.