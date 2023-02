Autonomes Fahren Warum der Selbstfahr-Rückruf – noch – kein GAU für Tesla ist

Zwar sind Teslas Margen beim Automobilbau derzeit die höchsten der Branche. Doch das ist nichts im Vergleich zu den Gewinnmöglichkeiten über Software, die einfach nur auf die bestehende Tesla-Flotte aufgespielt werden muss. Fast vier Millionen Teslas sind bereits weltweit auf den Straßen unterwegs und in diesem Jahr will der Konzern weitere zwei Millionen Autos ausliefern. Die meisten der Teslas nutzen ein Fahrassistenzsystem namens Autopilot. In den USA kann zudem inzwischen jeder Tesla-Fahrer, der die Option für „vollautomatisches Fahren“ erworben hat und nicht durch rücksichtsloses Fahren aufgefallen ist, eine erweiterte Version nutzen.



Die heißt zwar großspurig FSD, eine Abkürzung für „full self driving“. Tatsächlich kann der Tesla mit ihr auch selbständig fahren. In der Theorie. Denn am Ende des Tages ist es immer noch ein Fahrassistenzsystem, weil der Fahrer jederzeit eingreifen und korrigieren muss, also nicht die Hände in den Schoss legen und abschalten kann. Es ist also eher eine Art Fahrlehrer-Modus. Für die derzeit 15.000 Dollar, die Neukäufer dafür berappen müssen, ist das ein ziemlicher Luxus. Und der Unmut darüber steigt. Musk will FSD trotzdem in diesem Jahr auch nach Europa bringen.