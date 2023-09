Autonomes Fahren Wie ein Tesla-Fahrer den Mercedes Drive Pilot erlebt

Mercedes-Entwicklungschef Markus Schäfer, der sich über Video aus der Konzernzentrale in Stuttgart zuschaltet, ist sichtlich stolz. „Das ist unsere Mondlandung“, prahlt er. „Kein anderer Autohersteller hat bislang die Zulassung für ein Level 3 System.“ In Deutschland gibt es das System zwar schon seit einiger Zeit, dennoch ist der Start in Kalifornien nun von besonderer Bedeutung. In Kalifornien nämlich, dem wichtigsten Automarkt innerhalb der USA, wird Teslas Autopilot, trotz der noch fehlenden generellen Zulassung, bereits rege genutzt. Zum ersten Mal treten die beiden derzeit führenden Systeme hier somit direkt gegeneinander an.