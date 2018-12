Autopflege bei Frost und Schnee Wie Ihr Auto gut durch den Winter kommt

Winterreifen

Von O bis O, so sagt es die alte Autofahrer-Binsenweisheit, sind Winterreifen angesagt – also von Oktober bis Ostern. Und das nicht ohne Grund: Wie die Gesellschaft für Technische Überwachung (GTÜ) in mehreren Tests zeigen konnte, haben mit Sommerreifen bestückte Pkw bei einer Geschwindigkeit von 80 km/h auf Schnee einen 30 bis 40 Meter längeren Bremsweg als Autos mit Winterreifen. Also ab in die Werkstatt und einen Termin zum Reifenwechsel vereinbaren. Richtwerte für den erhaltene Winterreifen gibt der ADAC: Der Automobilclub empfiehlt, sie bei einer Profiltiefe von unter vier Millimetern zu erneuern. Hier finden Sie den aktuellen Winterreifen-Test des Auto Club Europa (ACE) und der Gesellschaft für Technische Überwachung (GTÜ).

Bild: dpa