Autoprojekt gestoppt Apple zieht den Zündschlüssel fürs autonome Auto

Titan, so soll Apples geheimes Autoprojekt geheißen haben. Wie das mächtige Göttergeschlecht aus der griechischen Mythologie, jene Riesen mit übermenschlichen Fähigkeiten. Genauso übermenschlich, dachten viele, würde das Auto sein, an dem Apple arbeitet: autonom unterwegs, mit blitzschnellen Reflexen in kniffligen Situationen, niemals müde.